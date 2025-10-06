9 cultivos de otoño para sembrar en octubre

Aunque el invierno trae paz, ¡aún no es el invierno! No importa dónde estés booert, aún puedes aumentar los rendimientos de los cultivos de otoño. Sembrar semillas de octubreY en unos meses venderá hermosos productos en el mercado. O siembra semillas ahora para prepararse para el próximo año.

Desde zanahorias tolerantes al frío hasta delicados verdes, hay muchas opciones para el cultivo continuo a medida que se enfría nuevamente. Algunas variedades son incluso VantrosHaciéndolos adecuados para los agricultores que crecen en áreas con un comienzo rápido del invierno. Independientemente de dónde se encuentre, este es el momento de Siembra semillas nativas Para polinizadores jardines.

A menos que esté en las regiones más frías del Rango de resistencia del USDAHay tiempo para producir cultivos considerables. Si vive en esas áreas frías de hielo y tiene un túnel alto o espacio interior, aún mejor. Tienes aún más formas de cultivar deliciosas vegetales.

Vegetales de raíz

Para los cultivos de otoño, SAA, que octubre rooten los verduras de diferentes tipos. Rábano» remolachaY Variedades de raíz pequeñas son perfectos para temporadas más cortas y para granjas sin equipo de extensión. Con al menos dos meses de moderada, es posible el cultivo de raíces de baile de tamaño completo y remolachas grandes.

Para suministros de mercado especializado, planta Pastinizos y rutabagaPresta atención a la cantidad de días hasta la edad adulta. Compare esto con su primera helada y sus fechas de congelación duras esperadas. Si es necesario, cubra los campos al aire libre con túneles bajos o marcos fríos.

Espinaca

Sembrar espinacas es una forma excelente y rápida de tener cultivos de otoño saludables. Sembra octubre filas llenas de variedades que maduran rápidamente. Cosecha hojas de bebé En solo unas semanasO déjalos madurar por completo en poco más de un mes.

La siembra densa cubre el suelo y protégalo contra el daño en temporadas más frías. Espinaca Construir estructura del suelo Y Evite la erosión. También hay tantas especies para elegir, con variedades estándar y raras en la mezcla.

Frondoso

Similar a las espinacas, greens resistentes Como Chard es una gran opción. Para los cultivos de otoño, siembra las semillas de octubre para entregar racimos de ellos. Sus porcentajes de madurez son similares a las espinacas, y pueden Tratar múltiples instrucciones vocacionales Antes de que te destrozaras por completo al frío.

Por supuesto, un marco frío ofrece protección que hace que sus verduras crezcan durante el invierno. En áreas suaves, algunas especies pueden perenne. Los collos de los árboles son particularmente adecuados para el sur, donde permanecen en los campos junto con acelgas y productos durante varias temporadas.

Semillas indígenas

Este es el momento de sembrar muchas semillas indígenas para tiras de praderas y para Guardar el ecológico local de su región y patrimonio cultural. La siembra directa en el otoño les da a las plantas perennes indígenas el período frío y húmedo que necesitan para la mejor germinación.

Aunque parece que su área colocada es en barbecho, ese no es el caso. En cambio, las semillas están durmiendo y a medida que pasa el período frío, este dormitorio se rompe. Tenga en cuenta que en primera instancia duermen las semillas indígenas. ¡Luego se arrastran y en su tercer año saltan! Así que sea paciente y Reservó en el otoño posterior Mientras las plantas pasan por su sueño, gatea y salto.

Cubierta lavada

Si ha realizado una prueba de suelo después de la cosecha, probablemente tenga algunos planes para cambiar sus campos antes de la primavera. Es por eso que los cultivos de cobertura son excelentes cultivos de otoño. SAA en octubre semillas como trébol Y legumbres Para coser la mezcla. Daikon» diente de leónY alfalfa Extraheer traza comida.

Toda la cubierta de los cultivos ofrece la protección del suelo debido a la estación de frío. Esto mantiene sus campos intactos, Prevenir el drenaje y la erosión sobre el suelo. Algunos mazos incluso ofrecen excelentes productos que puede poner en el mercado. Mientras se asegure de que la cosecha pueda madurar antes de que se use el invierno, está listo para comenzar.

Pastos de alimentación de temporada fría

Si usted es un ranchero, es necesario plantar pastos que puedan tomar temporadas más frías. Los ganaderos regenerativos tienen la oportunidad de buscar especies indígenas, como rojo puntero» pollo prado» Canadá salvaje centenoo Virginia salvaje centeno. Estos ofrecen una fuente de alimento para el ganado que cruzan los campos en el otoño e invierno.

A medida que avanza el invierno, planeas sembrar pastos estacionales calientes a fines de la primavera. Esto le brinda una buena rotación para complementar el césped durante todo el año, lo que hace que su ganado sea los mejores nutrientes posibles de plantas adaptados a su región.

Ajo

Campanas de ajo plantadas profundamente en la tierra están debajo de las Cultivos de otoño fáciles de cultivar. Sembra los campos de ajo de octubre y déjelos crecer durante el invierno, en la primavera. Cosecha en el verano, y tendrá una excelente manera de producir el campo y al mismo tiempo generar algunos ingresos.

El ajo es una gran cosecha para interplantarte si tienes que cultivar más cultivos de raíces poco profundas al lado. A principios de la primavera, la lechuga y las hierbas sembran entre hileras de ajo. El ajo también es posible PlagaLo que lo convierte en una excelente opción para las granjas que practican el control integrado de plagas.

Guisantes

Mientras haya dos meses antes de la primera helada, los guisantes son geniales para sembrar ahora. Hay mucha demanda de hermosos guisantes en restaurantes y tener lo que no duele para su cena. Guisantes de nieve y guisantes También puede manejar un poco de frío. Si les das algo de protección, llegarán a la cosecha.

Los guisantes de campo son excelentes Cultivo de cobertura que promueve el nitrógenoCon la posibilidad de gatear sobre un campo fácil y rápidamente y gatear sobre un campo.

Cebada resistente

Si quieres cultivar granos, la cebada de invierno es una buena opción. Obtenga semillas en el suelo para tener los mejores rendimientos. Plantas de cebada como alimento Ayuda a las vacas lecheras con producción de leche. Mientras tanto, otros alimentos son escasos cuando el frío entra.

En áreas con poca escarcha, es posible obtener una buena cosecha de cebada antes de la primavera si ahora siembra semillas. Serán lo suficientemente buenos como para moler las frutas en la harina o arrojarlo en una sopa.